Napoli maçı final gibi!

Beşiktaş'ın orta alandaki dinamosu Atiba Hutchinson kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı. Kanadalı yıldız, geçen sezon elde ettikleri şampiyonlukla iyi takım olduklarını ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Güçlü bir takımız. Bazı oyuncularımız ayrıldı. Onların yerine katılan oyuncular oldu. Şunu kabul etmek lazım ki yeni oyuncular katıldığında zamana ihtiyacınız var ama adım adım takım kimyası oturuyor" dedi. Geniş bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Atiba, "Takımın omurgasında bazı değişiklikler oldu ama takım kimyasında çok büyük değişiklikler olmadı. İyi başladığımızı düşünüyorum. Şimdiye kadar maç kaybetmedik. Bence umut veren bir performans var. Maç maç hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



TALISCA ÇOK GENÇ VE ÇOK YETENEKLİ

Yeni oyuncuları değerlendiren Atiba, "Gökhan İnler'in çok önemli bir deneyimi var. Talisca'nın potansiyeli yüksek, çok yetenekli. Bazı oyuncularımız ayrıldı ama yerine çok kaliteli isimler geldi" yorumunu yaptı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi için de, "Napoli'ye karşı çok önemli bir maç oynayacağız. Final gibi olacak. İyi bir sonuçla dönersek, şansımız çok yükselecek" ifadesini kullandı.

