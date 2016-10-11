Milliler ülkeye çok moralsiz döndü

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İzlanda'ya 2-0 yenilen Milli Takımımız yurda döndü. Özel uçakla 07.50'de Reykjavik'ten İstanbul'a gelen TFF yetkilileri ve milli takım futbolcularının çok moralsiz olduğu gözlendi.
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