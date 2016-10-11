Futbolseverlerin açtığı “Fatih Terimson”hashtagi dünyada trendt opic listesine girdi. İzlandalı oyuncuların isimlerinin çoğunun son’la bitmesnie vurgu yapan bir paylaşımcı ise “Mazhar Alanson’u oynatsak kafaları karışırdı” tweeti attı.
Türkiye' nin İzlanda karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi büyük yankı uyandırdı. Futbolseverlerin açtığı "Fatih Terimson" hashtagi dünyada trend topic listesine girdi. Bu arada sosyal medyada Terim eleştirilerin odak noktasında yer alırken atılan tweetler büyük yankı uyandırdı. Özellikle bir paylaşımcı İzlandalı oyuncuların isimlerinin sonunda yer alan 'son' kelimesine vurgu yaparak, "Mazhar Alanson'u oynatsak kafaları karışırdı" paylaşımında bulundu.
TÜM İZLANDA'YA DÖNER ALINIR
Spor yazarı Ahmet Çakar, "İzlanda'nın en iyi oyuncusu Fatih Terimson" diyerek tecrübeli hocayı eleştirdi. Bir başta tweette ise, "Fatih Terimson'un 1 aylık maaşıyla tüm İzlanda'ya döner+ayran ısmarlanabilir ama 2-0 gerideyiz çok ilginç" yorumu yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.