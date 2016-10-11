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Kulislerde dolaşan son iddia: Balta

Sakatlandığı için kadrodan çıkarıldığı açıklanan ’yla ilgili şok bir iddia gündeme oturdu. Hakan’ın Ukrayna maçının devre arasında Terim’le sert bir tartışma yaşadığı.

Kulislerde dolaşan şok iddia!
Son günlerde Milli Takım'la ilgili ortaya atılan şok iddialara bir yenisi daha eklendi... Ukrayna maçının ardından sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hakan Balta'nın herhangi bir probleminin olmadığı öne sürüldü.

AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK
Kulislerde konuşulan iddialara göre Hakan Balta, Ukrayna maçının devre arasında Fatih Terim'le sert bir tartışma yaşadı. Tecrübeli futbolcunun, Terim'in yaptığı hatalar nedeniyle gösterdiği tepkiye aynı şekilde yanıt verdiği öne sürülüyor. Terim'in de bu nedenle Hakan'ı önce oyundan aldığı, ardından da kadrodan çıkardığı beliriliyor.

G.SARAY'DAN SES YOK!
Galatasaray Kulübü'nün de daha önceki örneklerin aksine yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmaması, çıkan iddiaları destekliyor.
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