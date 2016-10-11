Son günlerde Milli Takım'la ilgili ortaya atılan şok iddialara bir yenisi daha eklendi... Ukrayna maçının ardından sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hakan Balta'nın herhangi bir probleminin olmadığı öne sürüldü.
AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK
Kulislerde konuşulan iddialara göre HakanBalta, Ukrayna maçının devre arasındaFatih Terim'le sert bir tartışma yaşadı. Tecrübelifutbolcunun, Terim'in yaptığı hatalarnedeniyle gösterdiği tepkiye aynı şekildeyanıt verdiği öne sürülüyor. Terim'in de bunedenle Hakan'ı önce oyundan aldığı, ardındanda kadrodan çıkardığı beliriliyor.
G.SARAY'DAN SES YOK! Galatasaray Kulübü'nün de daha önceki örneklerin aksine yıldız futbolcunun sakatlığıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmaması, çıkan iddiaları destekliyor.
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