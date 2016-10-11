Kartal bu sezon kaybetmedi

Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 14 puan ile 2. sırada bulunan Beşiktaş bu sezon maç kaybetmedi. Sezonu Olympiakos ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçla açan Beşiktaş lig, kupa, Avrupa ve özel maç periyodunda 12 maç oynadı. Siyah-Beyazlılar bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.