  1. Fabrika ayarlarına geri döneceğiz
  2. Adriano’dan müjdeli haber

Kartal bu sezon kaybetmedi

Beşiktaş bu sezon lig, kupa, Avrupa ve özel maç periyodunda oynadığı 12 karşılaşmadan hiçbirini kaybetmedi

Kartal bu sezon kaybetmedi
Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 14 puan ile 2. sırada bulunan Beşiktaş bu sezon maç kaybetmedi. Sezonu Olympiakos ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçla açan Beşiktaş lig, kupa, Avrupa ve özel maç periyodunda 12 maç oynadı. Siyah-Beyazlılar bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar