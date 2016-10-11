Kapı gibi Fenerliymiş

G.Saray U14 Ligi'nde gösterdiği performansla Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında oynatılan Mustafa Kapı bir anda futbol dünyasında konuşulmaya başlandı. Teknik Direktör Riekerink tarafından çok beğenilen Mustafa Kapı'nın Denizlispor forması giydiği dönemde Fenerbahçe ile ilgili attığı tweet'ler olay yarattı. Genç oyuncunun attığı tweet'ler sonrası Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı.



ABARTMAK YERSİZ

Cimbom'da bir grup genç oyuncuya tepki gösterirken Fenerbahçe'yi tutan bir oyuncunun takımda olmaması gerektiği görüşünü savundu. Bir grup ise Emre Belözoğlu örneğini vererek, "O da F.Bahçeli'ydi ama bizde oynadı. Abartmaya gerek yok" yorumu yaptı.