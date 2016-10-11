  1. Ders verilmez alınır
  2. Gudmundsson Fatih Terim’i kızdıracak

İspanya&İtalya kafa kafaya

Deplasmanda kazanan İspanya ve İtalya zirve yarışında diğer rakiplere göre bir adım önde

İspanya&İtalya kafa kafaya
Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde özellikle G Grubu'nda büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu grupta en büyük favori olarak gösterilen 2 takımdan İspanya ve İtalya son oynadıkları deplasman maçlarında rakiplerini yenerek iddialarını ortaya koydu. İspanya, Arnavutluk'u 2-0'lık skorla geçti. İtalya ise zaman zaman zorlandığı maçta Makedonya'yı 3-2 yenerek İspanya'yı takibini sürdürdü. 2 takımın da 7 puanı bulunuyor. Ancak 6 Ekim'de İtalya'da oynanan maç 1-1 berabere bitti. İspanya'nın 2. devre İtalya'yı kendi evinde konuk edecek olması nedeniyle İspanyollar biraz daha avantajlı gösteriliyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar