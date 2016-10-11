İspanya&İtalya kafa kafaya

Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde özellikle G Grubu'nda büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu grupta en büyük favori olarak gösterilen 2 takımdan İspanya ve İtalya son oynadıkları deplasman maçlarında rakiplerini yenerek iddialarını ortaya koydu. İspanya, Arnavutluk'u 2-0'lık skorla geçti. İtalya ise zaman zaman zorlandığı maçta Makedonya'yı 3-2 yenerek İspanya'yı takibini sürdürdü. 2 takımın da 7 puanı bulunuyor. Ancak 6 Ekim'de İtalya'da oynanan maç 1-1 berabere bitti. İspanya'nın 2. devre İtalya'yı kendi evinde konuk edecek olması nedeniyle İspanyollar biraz daha avantajlı gösteriliyor.