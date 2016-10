İmparatorluğun sonu mu?

Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna'ya 2-0 yenilen Milli Takım'da eleştiri oklarının hedefinde Fatih Terim var... Daha önce de başarısız sonuçlar sonrasında sık sık hedef tahtasına oturtturulan tecrübeli hoca bu kez çok ciddi bir şekilde tartışma konusu durumunda.



HERKESLE TERS!

Euro 2016'dan sonra 2018 elemelerinde de kötü gidişe dur diyemeyen Terim'in karşısındaki cephe de giderek büyümeye başladı. 'Evladım' dediği isimlerle ters düşen İmparator'un takım içindeki saygınlığı da giderek azalıyor. En yakınındaki isimlerden bire sert eleştirilen alan Terim'in en büyük silahı olan motivasyon gücü de artık tartışma konusu. Kamuoyundaki "İmparatorluğun sonu geldi" yorumlarını TAKVİM'in usta yazarlarına sorduk. Ve oldukça çarpıcı yanıtlar aldık.



İLKER YAĞCIOĞLU: FATİH TERİM BIRAKSA BİLE SORUNLAR BİTMEZ

Milli Takım'ın son durumu ve Türk futbolunun kötü gidişi sadece Fatih Terim'le bağdaştırılamaz. Onun gitmesi bu sorunları ortadan kaldırmaz. Biz suçluyu yanlış yerde arıyoruz. Fatih hocanın Türk futboluna yaptıkları inkar edilemez. Ancak son zamanlarda çok üzerine gidiliyor ve eski konsantrasyonu ve inancı yok. Bir bezginlik seziyorum. Bence devam edecektir. Çünkü kendisi, "Başkalarının planlarının bir parçası olmayacağım" demişti. Bence devam etmeli.



EVREN TURHAN: HERKES KENDİ HESAPLAŞMASININ PEŞİNE DÜŞMÜŞ

Şu anda herkes kendi çıkarını düşünüyor bu yüzden olay kişiselliğe gidiyor. Rüştü'nün eleştirileri de bu yüzden. Herkes şu anda Milli Takımı değil kendi menfaatini düşünüyor. Herkes kendi hesaplaşmasını yapıyor. Bu nedenle Fatih hocayla ilgili bir sıkıntı var. Bugüne kadar sesini çıkarmayan, ekmek verdiği kişiler sanki bugünü bekliyor. Fatih hocanın her şey kendi elinde. Kendi bırakabilir ama birilerinin baskısıyla gitmez. Ortalık yatışınca ne olur bilinmez.



OKTAY DERELİOĞLU: FATİH TERİM'İN DEĞİL, BEYİNLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM

Fatih hocanın sonu geldi diye bir şey olmaz. Fatih Terim zaten geldiği mertebeye çoktan ulaştı. Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi hocalarımızın en büyük sorunu el vermemeleri. Koltuğa çok sıkı yapışıyorlar. Birileri birilerine el vermek istemiyor. Benim bildiğim 25-30 senedir bu hocalar var. Biz kendi içimizde hem futbolcu hem de eğitmen üretmiyoruz. Fatih Terim giderse hiçbir şey değişmez. Önce beyinler değişmeli. Beyinler iyi niyetli olmalı.