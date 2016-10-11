Hem yetenek hem azim

Önceki gün Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında çok şık bir frikik golü atan Anderson Talisca'nın sırrı sadece yeteneğinde değil... Öğrenmeye çok açık olan Sambacı, her antrenman sonrası sahada kalarak frikik çalışıyor.



DEFALARCA DENİYOR

Talisca kaleyi farklı açılardan gören her noktadan serbest vuruş kullanıyor. Sıkılmadan defalarca denediği bu frikikler sayesinde maçlarda da topu iğne deliğinden geçirip, kalenin 'örümcek ağlarını' alıyor.