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Hem yetenek hem azim

Benfica’dan sonra Başakşehir ağlarına da harika bir frikik golü gönderen her antrenman sonrasında en az yarım saat serbest vuruş çalışması yapıyor.

Hem yetenek hem azim
Önceki gün Başakşehir ile oynanan hazırlık maçında çok şık bir frikik golü atan Anderson Talisca'nın sırrı sadece yeteneğinde değil... Öğrenmeye çok açık olan Sambacı, her antrenman sonrası sahada kalarak frikik çalışıyor.

DEFALARCA DENİYOR
Talisca kaleyi farklı açılardan gören her noktadan serbest vuruş kullanıyor. Sıkılmadan defalarca denediği bu frikikler sayesinde maçlarda da topu iğne deliğinden geçirip, kalenin 'örümcek ağlarını' alıyor.
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