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Gudmundsson Fatih Terim’i kızdıracak

Gudmundsson Fatih Terim’i kızdıracak
İzlanda' nın başarılı oyuncusu Johann Berg Gudmundsson, Fatih Terim'in hava şartlarından yakınmasına tepki gösterdi.

HEPSİ BAHANE
Gudmundsson, "Böyle mızmızlanmanın bir anlamı yok. Eğer böyleyse zaten bahane ile başlamışlar. Biz daha iyi bir takım olduğumuzu onlara gösterdik" diye konuştu.
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