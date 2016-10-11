Gudmundsson Fatih Terim’i kızdıracak

İzlanda' nın başarılı oyuncusu Johann Berg Gudmundsson, Fatih Terim'in hava şartlarından yakınmasına tepki gösterdi.



HEPSİ BAHANE

Gudmundsson, "Böyle mızmızlanmanın bir anlamı yok. Eğer böyleyse zaten bahane ile başlamışlar. Biz daha iyi bir takım olduğumuzu onlara gösterdik" diye konuştu.