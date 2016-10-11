Gönüllerdeki isim Ben Arfa

Ara transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de yeniden Hatem Ben Arfa sesleri yükseliyor... Hem teknik direktör Advocaat hem de yönetim, gözünü Fransız yıldıza dikmiş durumda. Sarı-Lacivertliler sezon başında Nice ile sözleşmesi sona eren Ben Arfa için çok ciddi girişimlerde bulunmuş fakat yıldız futbolcu tercihini PSG'den yana kullanmıştı. Ben Arfa'nın yeni kulübünde teknik direktör Unai Emery ile büyük sorunlar yaşaması sonrası Fenerbahçe'de gözler yeniden Fransa'ya çevrildi. Yönetim, Ben Arfa ile ilgili yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ederken, yeni bir teklif için hazırlıklara da başlandı.



BUZLAR ERİYOR AMA BEN ARFA MUTSUZ

Eğer Fransız yıldız ve Emery arasındaki buzlar erimezse, Fenerbahçe hemen harekete geçecek ve transfer için masaya oturacak... Fransız basını, şu anda ikili arasındaki krizin aşılma noktasına geldi fakat Ben Arfa'nın PSG'de çok mutsuz olduğunu yazıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu transferi çok istediği, UEFA ile yapılan anlaşmaya rağmen her türlü fedekarlığı yapılacağı öğrenildi.