  1. Balta’dan çıt çıkmıyor!

'dan 2 asist

Galatasaraylı Brumadan 2 asist
U21 Milli Takımı, lı futbolcu 'nın 2 asist yaptığı maçta Liechtenstein'ı 7-1 mağlup etti. Grubunu namağlup lider tamamlayan Portekiz, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 4. Grup'ta yer alan Portekiz, Rheinpark Stadı'nda Liechtenstein'a konuk oldu. Rakibini 7 - 1'lik farklı skorla yenen Portekiz, grupta namağlup lider olarak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkını elde etti.

Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, 2 golün de asistini yaptı.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 23:14
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