Portekiz U21 Milli Takımı, Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın 2 asist yaptığı maçta Liechtenstein'ı 7-1 mağlup etti. Grubunu namağlup lider tamamlayan Portekiz, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.
Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 4. Grup'ta yer alan Portekiz, Rheinpark Stadı'nda Liechtenstein'a konuk oldu. Rakibini 7 - 1'lik farklı skorla yenen Portekiz, grupta namağlup lider olarak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma hakkını elde etti.
Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, 2 golün de asistini yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.