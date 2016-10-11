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Fener'i Tufan vurdu!

İstanbul’a koltuk değnekleriyle dönen genç oyuncudan kara haber geldi. Ozan en az 2 ay forma giyemeyecek

Feneri Tufan vurdu!
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan kara haber geldi... Milli Takım'ın İzlanda deplasmanında oynadığı maçın ilk yarısında ayak bileğinden sakatlanan ve oyundan alınan genç yıldızın durumunun çok ciddi olduğu açıklandı. İlk tetkiklere göre Ozan Tufan sahalardan en az 2 ay uzak kalacak ve çok büyük bir ihtimalle ilk devreye kapatacak. Milli futbolcunun kesin dönüş tarihi ise bugün- kü kontrollerin ardından belli olacak.

PLANLAR ALT ÜST OLDU
Yaşanan bu gelişme teknik direktör Dick Advocaat'ın tüm planlarını da alt üst etti. Josef de Souza, Mehmet Topal ve Ozan Tufan'dan oluşan üçlü orta sahayla takımın mücadele gücünü artıran Hollandalı hocanın, şok sakatlık sonrasında nasıl bir çıkış formülü bulacağı merakla bekleniyor.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ
Uçaktan koltuk değnekleriyle indikten sonra hemen tekerlekli sandalyeye alınan 'ın yürümekte çok zorlandığı gözlendi. Genç yıldızın çok moralsiz olduğu da dikkat çekti.
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