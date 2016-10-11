Fener'i Tufan vurdu!

Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan kara haber geldi... Milli Takım'ın İzlanda deplasmanında oynadığı maçın ilk yarısında ayak bileğinden sakatlanan ve oyundan alınan genç yıldızın durumunun çok ciddi olduğu açıklandı. İlk tetkiklere göre Ozan Tufan sahalardan en az 2 ay uzak kalacak ve çok büyük bir ihtimalle ilk devreye kapatacak. Milli futbolcunun kesin dönüş tarihi ise bugün- kü kontrollerin ardından belli olacak.
PLANLAR ALT ÜST OLDU
Yaşanan bu gelişme teknik direktör Dick Advocaat'ın tüm planlarını da alt üst etti. Josef de Souza,Mehmet Topal ve Ozan Tufan'dan oluşan üçlü orta sahayla takımın mücadele gücünü artıran Hollandalı hocanın, şok sakatlık sonrasında nasıl bir çıkış formülü bulacağı merakla bekleniyor.
YÜRÜMEKTEZORLUK ÇEKTİ Uçaktan koltuk değnekleriyle indikten sonra hemen tekerlekli sandalyeye alınan Ozan Tufan'ın yürümekte çok zorlandığı gözlendi. Genç yıldızın çok moralsiz olduğu da dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.