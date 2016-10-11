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Fabrika ayarlarına geri döneceğiz

G.Saray’ı fabrika ayarlarına döndüreceğiz diyen Özbek: “Benden sonraki yönetimine sıfır borçlu bir G.Saray teslim edeceğiz. Bu benim taahhütüm”

Fabrika ayarlarına geri döneceğiz
22 Ekim'de yapılacak Olağanüstü Mali Kongre öncesi bilgilendirme toplantısında konuşan G.Saray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı sözler sarfetti.

BORÇ 500 MİLYON
Özbek, "Benden sonraki başkan ve yönetimine sıfır borçla bir Galatasaray teslim edeceğiz. Bu benim taahhütüm. Mali bağımsızlık bir numaralı önceliğimiz. Eğer bir kurumun maliyesi iyi yönetilmiyorsa o kurumdan başarı beklemek mümkün değildir. Kurumun ne kadar büyük prestijli olduğu önemli değil. Galatasaray'ın 500 milyon dolar kadar bir borcu var. Bu paranın 230 milyon doları banka borcu. 40 milyon euro kadar faiz ve kur farkı ödüyoruz" diye konuştu.
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