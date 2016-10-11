Fabrika ayarlarına geri döneceğiz

22 Ekim'de yapılacak Galatasaray Olağanüstü Mali Kongre öncesi bilgilendirme toplantısında konuşan G.Saray Başkanı Dursun Özbek çarpıcı sözler sarfetti.
BORÇ 500 MİLYON Özbek, "Benden sonraki başkan ve yönetimine sıfır borçla bir Galatasaray teslim edeceğiz. Bu benim taahhütüm. Mali bağımsızlık bir numaralı önceliğimiz. Eğer bir kurumun maliyesi iyi yönetilmiyorsa o kurumdan başarı beklemek mümkün değildir. Kurumun ne kadar büyük prestijli olduğu önemli değil. Galatasaray'ın 500 milyon dolar kadar bir borcu var. Bu paranın230 milyon dolarıbanka borcu. 40 milyon euro kadar faiz ve kur farkı ödüyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.