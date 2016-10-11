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Dolu tribünlerle veda edelim

Dolu tribünlerle veda edelim
Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Akhisar maçı öncesinde taraftarlara mesaj yolladı... Avni Aker'de son maçlarını oynayacaklarını söyleyen Çubukçu, "Avni Aker'e dolu tribünlerle veda edelim. Akhisar maçında boş koltuk görmek istemiyoruz" dedi.
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