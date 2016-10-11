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Benim için yapılanlar asla unutulmaz!

Gomez, Alman basınına Beşiktaş ile ilgili konuştu

Benim için yapılanlar asla unutulmaz!
, Kicker'e verdiği röportajda Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi. 31 yaşındaki forvet "Taraftarlar ve kulüp benim için çok mücadele etti, bu unutulmaz. Buradan ayrılma kararı aldığımda bir taraftarın açlık grevi yaptığı haberini bana verdiler. Umarım bu taraftar yeniden yemek yemeye başlamıştır" dedi.
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