Aslan’dan 17’lik transfer

Galatasaray Feyenoord'un altında yer alan amatör bir kulüpte oynayan 17 yaşındaki Yaşar Çavdar ile anlaştı. Galatasaray ile deneme idmanına çıkan Yaşar Çavdar'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi. Yaşar Çavdar G.Saray altyapısına Hollanda'dan yapılan ilk transfer olacak. Bu oyuncuyu Riekerink de çok istiyor.