Adriano’dan müjdeli haber

Başakşehir ile oynanan ve 2-1 kazanılan özel karşılaşmada sakatlanan Adriano'nun Kayserispor ile oynanacak maçta oynayabileceği öne sürüldü.



TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Brezilyalı futbolcunun yapılan kontrolünde çok önemli birşeyinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.