Adriano’dan müjdeli haber

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Başakşehir ile oynanan ve 2-1 kazanılan özel karşılaşmada sakatlanan Adriano'nun Kayserispor ile oynanacak maçta oynayabileceği öne sürüldü.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Brezilyalı futbolcunun yapılan kontrolünde çok önemli birşeyinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
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