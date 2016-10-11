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’dan müjdeli haber

Adriano’dan müjdeli haber
Başakşehir ile oynanan ve 2-1 kazanılan özel karşılaşmada sakatlanan Adriano'nun Kayserispor ile oynanacak maçta oynayabileceği öne sürüldü.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Brezilyalı futbolcunun yapılan kontrolünde çok önemli birşeyinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
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