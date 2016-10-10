Yine aynı senaryo

A Milli Takımımız, İzlanda'da dejavu yaşadı. Konya'da oynadığımız Ukrayna maçınnın ilk yarısında 2 dakikada üst üste iki dakikada yediğimiz gollerle ilk yarıyı 2-0 yenik kapatmıştık. Dün gece aynı senaryo yaşandı. İzlanda maçında 42 ve 44 dakikalarda golleri yedik.
KOLAY GOL YİYİYORUZ
Ukrayna maçında 2-0'dan geri dönebilmiştik ama dün gece bunu başaramadık ve sahadan yenik ayrıldık. Kolay gol yeme alışkanlığımızı bir türlü gideremiyoruz.
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