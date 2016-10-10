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RVP iddialı konuştu derbide fark kapanır

Hollanda basınına konuşan Van Persie, “Ligde puan olarak biraz geride kaldık ama takımın durumu iyi. Ben de form tutuyorum . Derbiye kadar fikstür iyi. G.Saray’ı da yenip farkı kapatırız” dedi.

RVP iddialı konuştu derbide fark kapanır
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

YETENEĞİMİ KAYBETMEDİM
Ligde yaptıkları puan kayıpları nedeniyle rakiplerinin biraz gerisinde kaldıklarını belirten RVP, "Ama yine de takımın genel durumu iyi. Ben de sakatlıktan çıktım ve form tutuyorum. Derbi maça kadar iyi bir fikstürümüz var. Sonrasında Galatasaray'ın yenip puan farkını kapatmayı hatta onları geçmeyi planlıyoruz" dedi. Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremediğini de itiraf eden Hollandalı yıldız, "Beklentilerin farkındayım ve bunlara cevap vereceğim. Sadece sakattım. Hırsımdan ve yeteneğimden bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum" diye konuştu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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