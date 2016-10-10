RVP iddialı konuştu derbide fark kapanır

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
YETENEĞİMİ KAYBETMEDİM
Ligde yaptıkları puan kayıpları nedeniyle rakiplerinin biraz gerisinde kaldıklarını belirten RVP, "Ama yinede takımıngenel durumuiyi. Ben de sakatlıktan çıktım ve form tutuyorum.Derbi maça kadar iyi bir fikstürümüzvar. Sonrasında Galatasaray'ınyenip puan farkını kapatmayı hatta onlarıgeçmeyi planlıyoruz" dedi. Fenerbahçe'debeklenen performansı gösteremediğinide itiraf eden Hollandalı yıldız, "Beklentilerinfarkındayım ve bunlara cevap vereceğim.Sadece sakattım. Hırsımdanve yeteneğimden bir şey kaybettiğimidüşünmüyorum" diye konuştu.
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