Kredimiz çok azaldı!

A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim, "İzlanda'yı tebrik ederek başlamak istiyorum. İlk yarıda golden sonra sonuna kadar çok da iyi oynadığımız söylenemez. Hava şartlarının etkisi olmuş olabilir. İzlanda ile havadan başa çıkmak zor. Onlar havaya kaldırdıkça, biz yere indirmek istedik. Ozan'ın birden bire sakatlığı, eksik kaldık derken, bize çarpan bir top, arkasından panikle gelen 2. gol. İzlanda gibi takımlara böyle havalarda 2-0 geride girerseniz işini zordur. Mağlup olduk, yapacak bir şey yok. Bize geçmiş olsun, rakibimize de tebrikler. Dünyanın her tarafında, bizim kadar alınmasa da, alınan-alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke yok. Ne kadar zarar veriyor, vermiyor, bunu zaman gösterecek"



İMPARATOR UMUDUN BİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Milli Takım'ın patronu Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim savaşımız bitmedi. Geriden geliyoruz. O savaşlar hep devam ediyor, edecek de. Bizi teselli edecek ne var? Önemli 2 deplasmanı atlattık ama bu takımlar gelip sizi Türkiye'de de yenebilir. Kredimiz azalıyor. Zoru başarmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.