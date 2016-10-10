Beşiktaş' ta Oğuzhan Özyakup devre arası takımdan ayrılabilir. Bir süredir yıldız oyuncuyu almak için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalan Sevilla ve Arsenal kulüplerinin devre arası için şimdiden planlar kurduğu ortaya çıktı. Sezon başlamadan Sevilla Oğuzhan'ı transfer etmek için büyük bir mücadele vermiş ve 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. İspanyol kulübünün Sportif Direktörü Monchi'nin Beşiktaş'a bu kez 14 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Oğuzhan'ı mutlaka kadrosunda görmek isteyen Sevilla'lı yetkililerin Beşiktaş'la en kısa zamanda temasa geçeceği iddia edildi.
ARSENAL DE BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Sevilla' nın yanı sıra Arsenal'in de eski öğrencisini almak için girişimlerde bulunması bekleniyor. İngiliz kulübünün Beşiktaş'a 10 milyon Euro ile birlikte 1 oyuncu teklif edeceği belirlendi. Başkan Fikret Orman daha önce Oğuzhan için, "20 milyon Euro'dan aşağı satmayız" ifadesini kullanmıştı. Yönetimin bu kez tekliflere nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.
BU SEZONA İYİ BAŞLAMADI
Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup bu sezon bekleneni performansından uzak bir görüntü sergiliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Oğuzhan için devre arasında yapıla- cak tekliflere vereceği cevap merak konusu.
Oguzhan’a hücum
Oğuzhan Özyakup için 2 dev kulüp devre arası yeniden kapıyı çalacak. Sevilla daha önceki teklifi 14 milyon Euro'ya çıkarma kararı aldı.
Beşiktaş' ta Oğuzhan Özyakup devre arası takımdan ayrılabilir. Bir süredir yıldız oyuncuyu almak için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalan Sevilla ve Arsenal kulüplerinin devre arası için şimdiden planlar kurduğu ortaya çıktı. Sezon başlamadan Sevilla Oğuzhan'ı transfer etmek için büyük bir mücadele vermiş ve 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. İspanyol kulübünün Sportif Direktörü Monchi'nin Beşiktaş'a bu kez 14 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Oğuzhan'ı mutlaka kadrosunda görmek isteyen Sevilla'lı yetkililerin Beşiktaş'la en kısa zamanda temasa geçeceği iddia edildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
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