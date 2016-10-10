Oguzhan’a hücum

Beşiktaş' ta Oğuzhan Özyakup devre arası takımdan ayrılabilir. Bir süredir yıldız oyuncuyu almak için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalan Sevilla ve Arsenal kulüplerinin devre arası için şimdiden planlar kurduğu ortaya çıktı. Sezon başlamadan Sevilla Oğuzhan'ı transfer etmek için büyük bir mücadele vermiş ve 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. İspanyol kulübünün Sportif Direktörü Monchi'nin Beşiktaş'a bu kez 14 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Oğuzhan'ı mutlaka kadrosunda görmek isteyen Sevilla'lı yetkililerin Beşiktaş'la en kısa zamanda temasa geçeceği iddia edildi.



ARSENAL DE BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Sevilla' nın yanı sıra Arsenal'in de eski öğrencisini almak için girişimlerde bulunması bekleniyor. İngiliz kulübünün Beşiktaş'a 10 milyon Euro ile birlikte 1 oyuncu teklif edeceği belirlendi. Başkan Fikret Orman daha önce Oğuzhan için, "20 milyon Euro'dan aşağı satmayız" ifadesini kullanmıştı. Yönetimin bu kez tekliflere nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.



BU SEZONA İYİ BAŞLAMADI

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup bu sezon bekleneni performansından uzak bir görüntü sergiliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Oğuzhan için devre arasında yapıla- cak tekliflere vereceği cevap merak konusu.