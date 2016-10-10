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The Guardian’da

Mustafa Kapı The Guardian’da
G.Saray' ın Levski Sofya ile oynadığı maçta forma giyen 14 yaşındaki Mustafa Kapı İngiliz gazetesi The Guardian'ın dikkatinden kaçmadı. Haberde Riekerink'in gençlere çekinmeden yer verdiği belirtildi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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