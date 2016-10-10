Milik, Kartal’a karşı forma giymeyecek

Polonya, Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Danimarka'yı 3-2 yenerken Napoli'de oynayan forvet oyuncusu Arkadiusz Milik sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın ikinci devresine başlayamayan Milik'in 4 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Böylece Milik, Beşiktaş'ın Napoli ile oynayacağı her iki maçta da yok.