Kartal samba yaptı!

Beşiktaş milli maç arasında ligde lider durumda bulunan Başakşehir'le yaptığı özel karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Vodafone Arena'da oynanan maçta Siyah-Beyazlı takım daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikası karşılıklı ataklarla geçerken 24. dakikada Beşiktaş'tan Başakşehir'e kiralık olarak giden MustafaPektemek, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı.
SON SÖZ MARCELO'DAN
Karşılaşmanın 32. dakikasında Taliscausta bir vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberesonuçlandı. 2. yarıda Beşiktaş, Başakşehir'egöre daha etkili birfutbol sergiledi. Karşılaşmanın87. dakikasında Marcelotopa sert vurarak Kartal'ıngalibiyetini ilan etti: 2-1.
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