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Kartal samba yaptı!

Başakşehir’le oynadığı maçı Brezilyalı yıldızlarıyla kazandı. M.Pektemek’le geriye düşen Kartal, Talisca ve Marcelo ile güldü

Kartal samba yaptı!
Beşiktaş milli maç arasında ligde lider durumda bulunan Başakşehir'le yaptığı özel karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Vodafone Arena'da oynanan maçta Siyah-Beyazlı takım daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikası karşılıklı ataklarla geçerken 24. dakikada Beşiktaş'tan Başakşehir'e kiralık olarak giden Mustafa Pektemek, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı.

SON SÖZ MARCELO'DAN
Karşılaşmanın 32. dakikasında Talisca usta bir vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. 2. yarıda , Başakşehir'e göre daha etkili bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın 87. dakikasında Marcelo topa sert vurarak Kartal'ın galibiyetini ilan etti: 2-1.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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