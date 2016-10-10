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İzmir’de olaylı maç

Karşıyaka-Aydınspor maçından sonra, Kaf-Kaf’ın yöneticisi Aygün Cicbaş maçın hakemine tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İzmir’de olaylı maç
2'nci Lig'deki maçının ardından Karşıyaka Futbol Şube Yöneticisi , gözaltına alındı.

MAÇI 4-3 KAYBETTİLER
Ev sahibi ekibin 4-3 kaybettiği olaylı karşılaşmadan sonra Cicibaş'ın soyunma odası tünelinde hakem dörtlüsünün peşinden koşarak hakem Celal Bayraklı'ya tekme attığı iddia edildi. Çevik kuvvet polislerinin hakemin şikayeti üzerine Cicibaş'ı gözaltına aldıkları bildirildi. Olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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