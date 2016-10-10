  1. Planlar tutmadı
  2. Yine aynı senaryo

Hırvatlar Finlandiya’yı tek golle yıktı!

Grubun favorisi Hırvatistan, Finlandiya’yı deplasmanda tek golle mağlup etti. Golü Mandzukic attı. Ukrayna da Kosova’yı 3’ledi.

Hırvatlar Finlandiya’yı tek golle yıktı!
Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda Ukrayna, Kosova'yı 3-0 yendi ve gruptaki ikinci galibiyetine ulaştı. Hırvatistan ise zorlu Finlandiya deplasmanında üç puanı Mario Mandzukic'in tek golüyle aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Hırvatistan aldığı galibiyetle büyük avantaj yakaladı. Puanını 5'e çıkaran Ukrayna da iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Grupta galibiyeti bulunmayan iki takım Finlandiya ve Kosova, 1 puanla son iki sırayı paylaştı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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