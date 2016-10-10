Hırvatlar Finlandiya’yı tek golle yıktı!

Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda Ukrayna, Kosova'yı 3-0 yendi ve gruptaki ikinci galibiyetine ulaştı. Hırvatistan ise zorlu Finlandiya deplasmanında üç puanı Mario Mandzukic'in tek golüyle aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Hırvatistan aldığı galibiyetle büyük avantaj yakaladı. Puanını 5'e çıkaran Ukrayna da iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Grupta galibiyeti bulunmayan iki takım Finlandiya ve Kosova, 1 puanla son iki sırayı paylaştı.