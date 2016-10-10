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Hep böyle gitmez Trabzon kendine gelir

, “Merak etmeyin başkanım. Hep böyle gitmez. Bu takım kendisini bulacak” dedi

Hep böyle gitmez Trabzon kendine gelir
Trabzon'da teknik direktör ile bir araya gelen ve bir görüşme yapan Başkan takımın toparlanması gerektiğini söyledi. Teknik patron Ersun Yanal ise "Hep böyle gitmeyecek. Bu takım kendisini bulur" dedi.

OYUNCULAR İYİ ÇALIŞIYOR
Başkan Muharrem Usta ile Yanal yemekte buluşurlarken, Yanaltakımın geleceği ile ilgili umutlu konuştu. Yanal, "Şu anda takım olma yolunda adımlar atıyoruz. İyi bir rebaket ortamı var ve iyi çalışıyorlar. Şu anki süreçten kimse mutlu değil biliyorum. Ama herkesin yüzünün güleceği günler yakındır" ifadelerini kullandı.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMALI!
Yanal, "Herkes elini taşın altına sokmalı. Özellikle takımdaki tecrübeli isimler daha fazla sorumluluk almalı" dedi.

TAKIMDAKİ HIRS BAŞKANI MUTLU ETTİ
Ersun Yanal ile görüşmesinin ardından takımın antrenmanını izleyen Başkan Muharrem Usta, futbolcuların müthiş hırsından mutlu oldu. Usta, "Görmek istediğim manzara bu. Futbolcuların bu istek ve arzusunu korumasını hatta daha ileri taşımalarını istiyorum" dedi.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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