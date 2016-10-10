Hep böyle gitmez Trabzon kendine gelir

Trabzon'da teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya gelen ve bir görüşme yapan Başkan Muharrem Usta takımın toparlanması gerektiğini söyledi. Teknik patron Ersun Yanal ise "Hep böyle gitmeyecek. Bu takım kendisini bulur" dedi.
OYUNCULAR İYİ ÇALIŞIYOR
Başkan Muharrem Usta ile Yanal yemekte buluşurlarken, Yanaltakımın geleceği ile ilgili umutlu konuştu. Yanal, "Şu anda takım olma yolunda adımlaratıyoruz. İyi bir rebaketortamı var ve iyi çalışıyorlar.Şu anki süreçtenkimse mutlu değil biliyorum.Ama herkesin yüzününgüleceği günler yakındır" ifadelerini kullandı.
HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMALI! Yanal, "Herkes elini taşın altına sokmalı. Özellikle takımdaki tecrübeli isimler daha fazla sorumluluk almalı" dedi.
TAKIMDAKİ HIRS BAŞKANI MUTLU ETTİ
Ersun Yanal ile görüşmesinin ardından takımın antrenmanını izleyen Başkan Muharrem Usta, futbolcuların müthiş hırsından mutlu oldu. Usta, "Görmek istediğim manzara bu. Futbolcuların bu istek ve arzusunu korumasını hatta daha ileri taşımalarını istiyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.