Fener’e Uşak şoku!

F.Bahçe potada yıkıldı. Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğun en büyük favorisi olan Sarı-Lacivertliler ligdeki ilk maçında Uşak Sportif'e 71-70 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 berabere sonuçlandı. 2. periyotta daha üstün oynayan evsahibi Uşak devreyi 40-33 önde bitirdi.



KISSIC PARLADI

Maçın 3. periyodu Uşak Sportif'in 58-51 üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta büyük bir mücadele yaşandı. F.Bahçe son 1 saniyede faul atışlarından birini kaçırınca Uşak maçı 71-70 kazandı. Uşak'ta McKissic attığı 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.