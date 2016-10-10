Fener’e Uşak şoku!

F.Bahçe potada yıkıldı. Türkiye BasketbolLigi'nde şampiyonluğun en büyük favorisiolan Sarı-Lacivertliler ligdeki ilk maçındaUşak Sportif'e 71-70 yenilerek büyük bir şokyaşadı. Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 beraberesonuçlandı. 2. periyotta daha üstün oynayanevsahibi Uşak devreyi 40-33 önde bitirdi.
KISSIC PARLADI
Maçın 3. periyodu UşakSportif'in 58-51 üstünlüğüylegeçildi. Son periyottabüyük bir mücadeleyaşandı. F.Bahçeson 1 saniyede faul atışlarındanbirini kaçırıncaUşak maçı 71-70 kazandı.Uşak'ta McKissic attığı30 sayıyla takımınınen skorer ismi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.