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Fener’e Uşak şoku!

’nde şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe ligdeki ilk maçında Uşak Sportif’e deplasmanda tek sayı farkla mağlup.

Fener’e Uşak şoku!
F.Bahçe potada yıkıldı. Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğun en büyük favorisi olan Sarı-Lacivertliler ligdeki ilk maçında Uşak Sportif'e 71-70 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 berabere sonuçlandı. 2. periyotta daha üstün oynayan evsahibi Uşak devreyi 40-33 önde bitirdi.

KISSIC PARLADI
Maçın 3. periyodu Uşak Sportif'in 58-51 üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta büyük bir mücadele yaşandı. F.Bahçe son 1 saniyede faul atışlarından birini kaçırınca Uşak maçı 71-70 kazandı. Uşak'ta McKissic attığı 30 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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