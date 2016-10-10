  1. Yine aynı senaryo
  2. Kredimiz çok azaldı!

Antalya’daki Kosova maçında yok!

İzlanda maçının ikinci yarısında sarı kart gören yıldız futbolcumuz Kosova ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

Emre Mor Antalya’daki Kosova maçında yok!
Milli Takım'a bir şok da 'dan... Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında maçın hakemine itiraz edince sarı kartı gördü. Cezalı duruma düşen Emre Mor, 12 Kasım'da Antalya'da Kosova ile oynanacak Dünya Kupası Eleme Grubu maçında forma giyemeyecek. Terim, Emre'ye gördüğü karttan sonra çok kızdı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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