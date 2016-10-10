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Donduk kaldık

5 derecede ve zaman zaman kar yağışı altında oynanan maçta çok etkisiz kalan Ay-Yıldızlılar Ömer (k.k) ve Finnbogason’un gollerine boyun eğdi.

İzlandada donduk kaldık
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki 3. maçına çıkan Milli Takımımız, İzlanda deplasmanında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonucun ardından 2 puanda kalan Ay-Yıldızlılar, finallere gitme yolunda çok ağır bir darbe aldı.

HÜCUMDA ETKİSİZDİK
3. dakikada Gudmundsson'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Arnason'nun kafa vuruşu Volkan Babacan'da kaldı. 14. dakikada Gudmunsson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı. 36. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Birkir Bjarnason'un sert vuruşunu Volkan iki hamlede kontrol etti.

ÜST ÜSTE GOLLER
42. dakikada Elmar Bjarnason'un sağ kanattan vuruşunda ceza sahası içinde Ömer'e çarpan top ağlara gitti: 1-0. 44. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Finnbogason kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 58. dakikada Bödvarsson'un ceza sahası içinden vuruşu kaleci Volkan'ın kontrolünde auta gitti. 80. dakikada Sigurdarson'un ceza sahasından sert şutunu Volkan kurtardı. Kalan daikkalarda ne İzlanda ne de Milli Takımımız gol bulamayınca maç 2-0 sona erdi.

ÜST ÜSTE GOLLER
Dün grubumuzdaki diğer karşılaşmalarda Hırvatistan deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 mağlup ederken, Ukrayna da sahasında Kosova engelini 3-0'lık skorla aşmayı başardı.

İMPARATOR ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE
Teknik direktör Fatih Terim sahaya sürdüğü kadro ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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