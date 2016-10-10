Artık Rusya daha uzakta!

Final biletini kapması için ilk ikiye girmek zorunda olan M ilTliakımımız, 3 maç sonunda galibiyet alamadı ve iki puanda kaldı... Hırvatistan ve İznlada’nın 5, Ukrayna’nın ise üç puan gerisine düşen Ay-Yıldızlıl ekibimizin artık kaybemteye tahammülü yok...
A Milli Futbol Takımımız, İzlanda deplasmanında aldığı yenilgiyle 2018 Dünya Kupası şansını azalttı. Oysa ki Milliler gruba çok iyi başlamıştı. Hırvatistan deplasmanında çok iyi oynamamıza rağmen iyi mücadele etmiş ve rakibimizle 1-1 berabere kalarak deplasmandan 1 puan çıkarmıştık. Hırvatistan beraberliğinin bir anlam bulabilmesi için Ukrayna'yı Konya'ya yenmemiz gerekiyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
TELAFİ EDECEKTİK, OLMADI
Konya'da 2-0 öne geriye düştüğümüz maçta rakibimizden 1 puanı zorla kurtardık ancak önemli bir avantajı yitirdik. Ukrayna önünde bıraktığımız iki puanı İzlanda karşısında telafi etmemiz geriyordu ama olmadı. Dün gece İzlanda karşısında ilk yarıda yediğimiz gollerle mağlup olduk. 3 maçta 2 puanda kaldık.
3'TE 3 YAPMAMIZ GEREKİYOR
Grubumuzda Hırvatistan ve İzlanda 7 puanla en üst sırada... Biz onlardan 5 puan gerideyiz. Henüz 3 maç oynanmış olabilir ama büyük bir avantajı yitirdik. 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na şimdilik çok uzağız. Ama rüzgar tersine dönebilir. Milli Takım'ın bundan sonra oynayacağı 3 maç en azından kağıt üzerinde kolay gözüküyor. Önce Kosova, ardından Finlandiya, sonra yeniden Kosova ile karşı karşıya geleceğiz. Milli Takımımız'ın bu 3 maçtan kesinlikle 9 puan çıkartması lazım... Ondan sonrası ise bize bağlı.
MİLLİLER SİYAH BANTLA ÇIKTI Dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen acı haber nedeniyle Milli Takımımız sahaya siyah bantla çıktı... Öğlen saatlerinde FIFA ile temasa geçen Futbol Federasyonu yetkilileri gerekli izinleri aldı. Öte yandan Ay-Yıldızlı futbolcularımız maç öncesinde büyük bir jeste imza attı. Karşılaşmanın seremonisi esnasında minik futbolseverlerin üşüdüğünü gören futbolcularımız, eşofman üstlerini çıkararak miniklere verdi.
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