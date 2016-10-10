Aslan iyi başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde zirveye oynama hesapları yapan Galatasaray, Best Balıkesir ile oynadığı karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı. Mücadelenin ilk periyodunda iki takım da başa baş bir mücadele ortaya koydu ve bu periyodu Galatasaray 23-22 önde kapatmayı başardı. Cimbom devreyi de 42-39 galip tamamladı.



KAZANMAYI BİLDİLER

3. periyodu 60-53 önde bitiren Aslan maçtan 81-72 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılı takımda Austin Daye, Alex Tyus ve Sinan Güler 13'er sayı attı. Konuk ekipte Green ve Williams 16'şar sayı attı.