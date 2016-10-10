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Aslan iyi başladı

Türkiye Basketbol Ligi’nin iddialı takımı zaman zaman zorlandığı karşılaşmada ligin yeni ekibi Best Balıkesir’i devirmeyi başardı.

Aslan iyi başladı
Türkiye Basketbol Ligi'nde zirveye oynama hesapları yapan Galatasaray, Best Balıkesir ile oynadığı karşılaşmadan 81-72 galip ayrıldı. Mücadelenin ilk periyodunda iki takım da başa baş bir mücadele ortaya koydu ve bu periyodu Galatasaray 23-22 önde kapatmayı başardı. Cimbom devreyi de 42-39 galip tamamladı.

KAZANMAYI BİLDİLER
3. periyodu 60-53 önde bitiren Aslan maçtan 81-72 galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılı takımda Austin Daye, Alex Tyus ve Sinan Güler 13'er sayı attı. Konuk ekipte Green ve Williams 16'şar sayı attı.
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  • 10 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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