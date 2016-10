10'suz olmaz!

Galatasaray Sneijder'siz olmuyor... Sarı-Kırmızılı takımın vazeçilmez ismi olan Hollandalı futbolcunun yokluğunda Cimbom istenilen sonuçları almakta zorlanıyor. Sneijder'in bu sezonu saymazsak son 3 sezonu incelendiğinde yer almadığı maçlarda G.Saray çok önemli puan kayıplarına uğradı. 2013-2014 sezonunda Sneijder G.Saray'ın 6 lig maçında forma giymedi. Hollandalı yıldızın olmadığı bu karşılaşmalarda Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Böylece o sezon Sneijder'siz 10 puan kaybetmiş oldu. Cimbom 2014-2015 sezonunda ise Sneijder'siz 3 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylece o sezon da Hollandalı yıldızın olmadığı maçlarda 4 puan gitti.



HOLLANDALI STAR OLMAYINCA ZOR KAZANIYORLAR

Sneijder'in oynamadığı maçlarda Galatasaray en çok 2015-2016 sezonunda puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar o sezon Hollandalı yıldızdan yoksun çıktıkları 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgiyle sahadan ayrıldılar. Böylece o sezonda Sneijder'siz oynanan maçlarda 17 puan gitti. Böylece son 3 sezonda Hollandalı yıldızın olmadığı 18 karşılaşmada 31 puan kaybedilmiş oldu.



YOKLUĞUNDA ASLAN ZORLANIYOR

Galatasaray'da görev aldığı her dönemde takımın en önemli silahı olan Sneijder gösterdiği başarılı performansla alınan başarılı sonuçlarda büyük pay sahibi oldu. Hollandalı yıldızın yer almadığı karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar rakipleri yenmekte bir hayli zorlandı.