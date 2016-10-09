Zirvede en şanslı takımız

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan ligde hiçbir takımdan çekinmediklerini söyledi. Lige çok iyi başladıklarının altını çizen Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Bu sezon yönetimimiz çok iyi transferler yaptı. Zaten güçlü bir kadromuz vardı. Bunlara yapılan takviyelerle çok daha güçlendik. Ligin en iyi futbolunu bizim oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle tempo açısından rakiplerimizin uzak ara önündeyiz. İlk 6 maçta bunu herkese gösterdik. Bu takımın birkaç hafta sonra daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.



TEMPOMUZ KORUNMALI

Zirvede an şanslı takımın kendileri olduğuna dikkat çeken Selçuk İnan, "Tempomuzu koruduğumuz takdirde çok daha iyi bir düzeye gelece- ğimize inanıyorum. Birlik ve beraberlik içinde hedefe ulaşacağız" ifadesini kullandı.



