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Zemin operasyonu

Zemin operasyonu
Akyazı Stadı'ndaki inşaat çalışmalarının uzaması nedeniyle yönetim düğmeye bastı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun baskısı sonrasında Avni Aker Stadı'nın zemini yenilendi. Çalışmaların 1-2 gün daha süreceği ve Akhisar Belediye maçına hazır hale getirileceği öğrenildi. Bakımsızlık nedeniyle büyük zarar görer zemin nedeniyle yönetime sosyal medyada sert eleştiriler yapılmıştı.
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