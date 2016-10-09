Van Ginkel’e yakın takip

Orta alanda yaşanan büyük sıkıntı nedeniyle ara transfer çalışmalarına çok erken başlayan Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor... İlk olarak gurbekçi futbolcuların üzerine yoğunlaşan ve Nuri Şahin ile KeremDemirbay'la temasa geçen Sarı-Lacivertliler için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi. Gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre teknik direktör Dick Advocaat, Chelsea'nin kadrosunda yer alan Marco Van Ginkel'le çok yakından ilgileniyor. Advocaat'ın göreve gelir gelmez genç yıldızın transferini istediğini fakat zaman yetersizliği nedeniyle görüşmelerden sonuç alınamadığını belirten Hollanda basını, şimdi gözlerin ocak ayına çevrildiğini yazdı. Fakat transferin önünde ciddi bir engel var.
CONTE DE KİRALANMASINA SICAK BAKIYOR Dizinden sakatlık geçiren ve bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen 22 yaşındaki Van Ginkel'in ne zaman sahalara döneceği belirsiz... Advocaat'ın genç yıldızın durumunu çok yakından takip ettiği, sakatlık durumunun uzamaması halinde yönetimden transferin bitirilmesini isteyeceği ööğrenildi. Chelsea menajeri AntonioConte, geniş kadroda yer bulması mümkün gözükmeyen Van Ginkel'in gelişim göstermesi için kiralanmasına çok sıcak bakıyor.
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