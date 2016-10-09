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Vakıfbank sarayında görücüye çıktı

Vakıfbank sarayında görücüye çıktı
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2016-2017 sezonunun açılışını yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, kulüp yöneticileri, teknik kadro ve sporcuların yer aldı. Sezon açılışıyla, sarı-siyahlıların yeni salonunun da ilk kez görücüye çıktığı bildirildi.

İLK MAÇ İLK GALİBİYET
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan ilk maçı VakıfBank kazandı. Sarı-siyahlılar, Pomi Casalmaggiore'yi 3-1 mağlup etti.
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