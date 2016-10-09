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Türkiye maçı hiç kolay olmayacak

İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü , “Türkiye maçı bizim için hiç kolay olmayacak” dedi

Türkiye maçı hiç kolay olmayacak
İzlanda Milli Takım Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, "Türkiye maçı bizim için hiç kolay olmayacak. Karşımızda çok daha genç bir takım var. Türkiye'ye karşı kazanmak için sahada daha agresif olmalıyız" diye konuştu.
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