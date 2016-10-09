Trabzon yeniden ayağa kalkacak

Trabzonspor Başkanı MuharremUsta yapımı devam eden Akyazı Arena'dailk kez A Spor'a konuştu. İşte Usta'nıncamiaya yolladığı önemli mesajlar:
BÖYLE DEVAM ETMEYECEK
"Stat teknik boyutu olarak sonlara yaklaştı. Ama kesin tarih vermek doğru olmuyor. Taraftarında desteklemediği kötü gününde sahip çıkmadığı bir Trabzonspor hayaldir. Bu takıma destek vermemiz lazım. 6 maçta 4 maçın kaybedilmesi benim içinde hayal kırıklığı. Biz yeniden yapılanma içierisndeyiz. Bu dediğimiz sahada 11'in becerebileceği bir şey değil. Saha sonuçları hep böyle devam etmeyecek. Fırtına gibi esen bir kadro isteriz ama içinden geçtiğimiz şartlar UEFA ile yaptığımız anlaşmalar gereği küçük bütçelere sığmak zorundayız. Biz 5-10 yılının en sıkışık bütçesiyle kadro kurmak zorunda kaldık. Büyük Trabzonspor'umuzun zor bir dönemini yaşıyoruz. Fakat yeniden ayağa kalkacağız."
KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI
"Biz takım olmayı başaramazsak elimiz rahatlasa da verim alamazsınız. İstikrar çok önemli. Yönetimin istikrarlı olması bir takımın sürekli iyileştirilmesi yönünde devam bozulmamak yönden istikrarlı olmamız lazım. Keşke Trabzonspor'umuz bu günlere düşmeseydi. Dev bir süreç var önümüzde Artık sağduyulu bir düşünceyle yapabiliriz bunu.''
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