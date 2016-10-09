  1. Zemin operasyonu
  2. Töre’nin kaderi Bilic’te

Trabzon yeniden ayağa kalkacak

Ekonomik sorunlar yüzünden son 10 yılın en sıkışık bütçesiyle kadro kurduklarını söyleyen Başkan Usta,” Büyük ’umuzun zor bir dönemini yaşıyoruz. Ama yeniden ayağa kalkacağız” diye konuştu

Trabzon yeniden ayağa kalkacak
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta yapımı devam eden Akyazı Arena'da ilk kez A Spor'a konuştu. İşte Usta'nın camiaya yolladığı önemli mesajlar:

BÖYLE DEVAM ETMEYECEK
"Stat teknik boyutu olarak sonlara yaklaştı. Ama kesin tarih vermek doğru olmuyor. Taraftarında desteklemediği kötü gününde sahip çıkmadığı bir Trabzonspor hayaldir. Bu takıma destek vermemiz lazım. 6 maçta 4 maçın kaybedilmesi benim içinde hayal kırıklığı. Biz yeniden yapılanma içierisndeyiz. Bu dediğimiz sahada 11'in becerebileceği bir şey değil. Saha sonuçları hep böyle devam etmeyecek. Fırtına gibi esen bir kadro isteriz ama içinden geçtiğimiz şartlar UEFA ile yaptığımız anlaşmalar gereği küçük bütçelere sığmak zorundayız. Biz 5-10 yılının en sıkışık bütçesiyle kadro kurmak zorunda kaldık. Büyük Trabzonspor'umuzun zor bir dönemini yaşıyoruz. Fakat yeniden ayağa kalkacağız."

KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI
"Biz takım olmayı başaramazsak elimiz rahatlasa da verim alamazsınız. İstikrar çok önemli. Yönetimin istikrarlı olması bir takımın sürekli iyileştirilmesi yönünde devam bozulmamak yönden istikrarlı olmamız lazım. Keşke 'umuz bu günlere düşmeseydi. Dev bir süreç var önümüzde Artık sağduyulu bir düşünceyle yapabiliriz bunu.''

YUNUS EMRE SEL
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar