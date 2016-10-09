Töre’nin kaderi Bilic’te

Sezon başında İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'a transfer olan Gökhan Töre, tekrar Kartal'a geri dönebilir. İngiliz kulübünün teknik direktörü Slaven Bilic'in takımın başından ayrılması durumunda Gökhan Töre, devre arasında Vodafone Arena'nın yolunu tutacak.



TARAFTAR ONU İSTEMİYOR

Aksi durumda ise Töre, İngiliz takımında devam edecek. Premier Lig'de 7 maçta 4 puan toplayan West Ham'da yönetim Bilic'i göndermek istiyor. İngiliz medyası da Hırvat çalıştırıcının 1-2 hafta içinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bilic'i çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Gökhan Töre'nin İngiltere'ye alışamağdığı öğrenildi. Bu yüzden yeteneklerini sergileyemeyen yıldız futbolcu, istatistikleriyle de sınıfta kaldı. West Ham taraftarı yaptıkları anketlerde onun takımdan ayrılmasını istiyor.