Sonuna kadar devam

Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat ardından performansı düşüşe geçen Salih Uçan gelecekle ilgili umut dolu mesajlar verdi... İddia edildiği gibi Advocaat'la arasında hiçbir sorun bulunmadığını söyleyen genç yıldız, "Şu anda forma giyemiyor olabilirim ama bu pes edeceğim anlamına gelmez. Formayı yeniden kapmak için sonuna kadar savaşacağım" dedi.