Semih: Eren Derdiyok ligin en iyi forveti

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, Lig TV'ye verdiği röportajında Süper Lig'in golcüleri hakkında da konuştu. Tecrübeli golcü oyuncu, Galatasaray'ın yeni transferi Eren Derdiyok'u çok beğendiğini söyledi. Semih "Eren'i çok beğeniyordum. Müthiş iş yaptı. Leverkusen'den bu yana tanıyorum, izliyorum. Hoffenheim'da şanssız bir sakatlık yaşadı, bir düşüş yaşadı. Daha iyi yerlere gelebilirdi. Şu an Süper Lig'in en iyi forveti'' ifadelerini kullandı.