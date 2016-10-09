Semih: Eren Derdiyok ligin en iyi forveti

TFF 1. Lig'de Eskişehirsporforması giyenSemih Şentürk, LigTV'ye verdiği röportajındaSüper Lig'in golcülerihakkında da konuştu. Tecrübeligolcü oyuncu, Galatasaray'ınyeni transferiEren Derdiyok'u çok beğendiğinisöyledi. Semih"Eren'i çok beğeniyordum.Müthiş iş yaptı. Leverkusen'denbu yanatanıyorum, izliyorum.Hoffenheim'daşanssız bir sakatlıkyaşadı, bir düşüşyaşadı. Daha iyiyerlere gelebilirdi.Şu an Süper Lig'inen iyi forveti'' ifadelerinikullandı.
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