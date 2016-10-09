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Semih: Eren Derdiyok ligin en iyi forveti

Lig TV’ye konuşan , “Onu Leverkusen’den bu yana tanıyorum. Ligin en iyisi”

Semih: Eren Derdiyok ligin en iyi forveti
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, Lig TV'ye verdiği röportajında Süper Lig'in golcüleri hakkında da konuştu. Tecrübeli golcü oyuncu, Galatasaray'ın yeni transferi Eren Derdiyok'u çok beğendiğini söyledi. Semih "Eren'i çok beğeniyordum. Müthiş iş yaptı. Leverkusen'den bu yana tanıyorum, izliyorum. Hoffenheim'da şanssız bir sakatlık yaşadı, bir düşüş yaşadı. Daha iyi yerlere gelebilirdi. Şu an Süper Lig'in en iyi forveti'' ifadelerini kullandı.
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