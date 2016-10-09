Schalke Nuri’yi istiyor

İsmi bir süredir çok ciddi bir şekilde Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin için Schalke de atağa kalktı... Alman basınında yer alana haberlere göre sezona çok kötü bir başlangıç yapan Schalke ara transferde orta alana Nuri takviyesi yapmayı düşünüyor. Gazetelere göre İngiltere'den Stoke City de transfer içind devreye girebilir. Tüm bu gelişmelere rağmen Nuri'ye en yakın kulüp hala Fenerbahçe.