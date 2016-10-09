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Riva’da geri adım yok

22 Ekim’deki genel kurulun için hayati öneme sahip olduğunu belirten Başkan , “Riva ve Florya’daki projeler konusunda sözümün arkasındayım” diye konuştu.

Riva’da geri adım yok
Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi'nin satışa sunulan Ekim sayısında, Galatasaray camiasına ve taraftarlara seslendi. Ekim ayının Galatasaray için ayrı bir öneme sahip olduğunu ve kulübün 111. kuruluş yılının herkese hayırlı olmasını dilediğini belirten Başkan Özbek, Riva ve Florya arazilerindeki projelerinin arkasında olduğunu ve 22 Ekim'deki genel kurulun Galatasaray için hayati öneme sahip olduğunu söyledi. Özbek şu ifadeleri kullandı: Hatırlarsınız; Galatasaray'ı ilgilendiren her konuda Genel Kurul onayına başvuracağımı pek çok kez dile getirmiştim. Riva ve Florya konusunda da bu sözümün arkasındayım.

FLORYA VE RİVA İÇİN ONAY İSTENECEK
22 Ekim Cumartesi günü, Galatasaray tarihi açısından hayati öneme sahip. Hiç kimsenin aklında soru işareti bırakmayacak bir şeffaflıkla, mevcut durum ve planlamalarımız hakkında her şeyi açık açık anlatacağım. En kıdemli üyemizden, en genç taraftarımıza kadar herkesin Galatasaray'ın geleceğine yönelik adımları bilmesini, hedeflerimize ve bizlere inanmasını sağlamak benim bu camiaya sözüm ve namus borcumdur.
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