Riva’da geri adım yok

Galatasaray KulübüBaşkanı Dursun Özbek,Galatasaray Dergisi'ninsatışa sunulan Ekim sayısında, Galatasaraycamiasına ve taraftarlaraseslendi. Ekim ayının Galatasarayiçin ayrı bir öneme sahip olduğunuve kulübün 111. kuruluş yılının herkesehayırlı olmasını dilediğini belirtenBaşkan Özbek, Riva ve Floryaarazilerindeki projelerinin arkasındaolduğunu ve 22 Ekim'dekigenel kurulun Galatasarayiçin hayati öneme sahip olduğunusöyledi. Özbek şuifadeleri kullandı: Hatırlarsınız;Galatasaray'ı ilgilendirenher konuda Genel Kurul onayınabaşvuracağımı pek çok kezdile getirmiştim. Riva ve Floryakonusunda da bu sözümünarkasındayım.
FLORYA VE RİVA İÇİN ONAY İSTENECEK 22 Ekim Cumartesi günü, Galatasaraytarihi açısından hayatiöneme sahip. Hiç kimsenin aklındasoru işareti bırakmayacak birşeffaflıkla, mevcut durum ve planlamalarımızhakkında her şeyiaçık açık anlatacağım. En kıdemliüyemizden, en genç taraftarımızakadar herkesinGalatasaray'ın geleceğine yönelikadımları bilmesini, hedeflerimizeve bizlere inanmasınısağlamak benim bu camiayasözüm ve namus borcumdur.
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