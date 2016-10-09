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Potaya Kartal pençesi

Yeni kadrosuyla yeni sezonun ilk maçına çıkan , TED Ankara Kolejlileri 42 sayı farkla mağlup ederek flaş bir başlangıç yaptı.

Potaya Kartal pençesi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 42 sayı farkla 93-51 yendi. Maça hızlı başlayan ve daha 5. dakikada 14-2 öne geçen Beşiktaş bir daha farkın 10'un altına inmesine izin vermedi. İlk periyodu 25-13 önde tamamlayan siyah- beyazlılara karşı Ankara ekibi Shorter ile etkili olmaya çalışsa da devre 34-47 Beşiktaş lehine sonuçlandı. İkinci yarıda Beşiktaş savunmada rakibine nefes aldırmadı. Üçüncü periyotta sadece 4 sayı yiyen Beşiktaş farkı 30 sayıya çıkardı. , final periyodunda ribauntlarda da rakibine üstünlük sağladı. Hızlı hücumlar sonrasında rakibini eksik yakalayan siyah-beyazlılar, tüm oyuncularının sayı attığı mücadelenin 35. dakikasına 79-47 önde girdi ve karşılaşmadan 93-51 galip ayrıldı.

UFUK SARICA: ÇOK İYİ SAVUNDUK!
Lige farklı TED Ankara Kolejliler galibiyetiyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, farkın açıldığı bölümlerde bile takımın gösterdiği savunma gayretine değindi. Sarıca, "Kolay bir galibiyet aldık ama maçı kolay yapan da bizdik. Savunmada hiç direnç kaybetmedik. Bu beni ilerisi için umutlandırdı" dedi.
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