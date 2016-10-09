Potaya Kartal pençesi

Spor Toto BasketbolSüper Ligi'nde yeni sezonunilk haftasında BeşiktaşSompo Japan, deplasmanda TEDAnkara Kolejliler'i 42 sayı farkla93-51 yendi. Maça hızlı başlayan vedaha 5. dakikada 14-2 öne geçenBeşiktaş bir daha farkın 10'un altınainmesine izin vermedi. İlk periyodu25-13 önde tamamlayan siyah-beyazlılara karşı Ankara ekibiShorter ile etkili olmaya çalışsada devre 34-47Beşiktaş lehine sonuçlandı.İkinci yarıda Beşiktaş savunmadarakibine nefes aldırmadı. Üçüncüperiyotta sadece 4 sayı yiyenBeşiktaş farkı 30 sayıya çıkardı.Beşiktaş Sompo Japan, final periyodundaribauntlarda da rakibineüstünlük sağladı. Hızlı hücumlarsonrasında rakibini eksik yakalayansiyah-beyazlılar, tüm oyuncularınınsayı attığı mücadelenin 35.dakikasına 79-47 önde girdi vekarşılaşmadan 93-51 galip ayrıldı.
UFUK SARICA: ÇOKİYİ SAVUNDUK! Lige farklı TED Ankara Kolejliler galibiyetiyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, farkın açıldığı bölümlerde bile takımın gösterdiği savunma gayretine değindi. Sarıca, "Kolay birgalibiyet aldık ama maçı kolayyapan da bizdik. Savunmada hiçdirenç kaybetmedik. Bu beni ilerisiiçin umutlandırdı" dedi.
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