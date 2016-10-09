Ocak’ta Fransa yolcusu

Sivas'ta çok önemli bir performans sergiledikten sonra sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif Chahechouhe ayrılığa hazırlanıyor.



KOLAYLIK İSTEYECEK

Teknik direktörlük koltuğuna Dick Advocaat'ın oturmasının ardından forma şansı bulmakta çok zorlanan Faslı yıldızın üç Fransız kulübünden teklif aldığı ve takımdan ayrılmaya çok sıcak baktığı belirtiliyor. Aatif Chahechouhe'nun önümüzdeki haftalarda da forma giyememesi halinde yönetimden transferi için kolaylık isteyeceği gelen bilgiler arasında. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 4 resmi maçta oynarken, 1 gol atmayı başardı.