  1. Özlemez misin Milli Takımı!

'dan maçı için anlamlı Şemdinli kararı

A , 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı maçında sahaya siyah bant ile çıkacak.

Milli Takımdan İzlanda maçı için anlamlı Şemdinli kararı
Başkent Reykjavik'de ile karşılaşacak olan A , Hakkari Şemdinli'de yapılan bombalı saldırı sonucu şehit düşünler ve yaralanan asker ve vatandaşlar için sahaya siyah bant ile çıkacak. Üzücü olay sonrası FIFA'ya başvuruda bulunan Futbol Federasyonu yetkilileri, siyah bant için olumlu yanıt aldı.

Öte yandan maçtan önce İzlanda Milli Takım Kaptanı Aron Gunnarsson, Avrupa Şampiyonası'ndaki desteklerinden dolayı taraftarlara plaket verecek.
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 18:41
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