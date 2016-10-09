Başkent Reykjavik'de İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Hakkari Şemdinli'de yapılan bombalı saldırı sonucu şehit düşünler ve yaralanan asker ve vatandaşlar için sahaya siyah bant ile çıkacak. Üzücü olay sonrası FIFA'ya başvuruda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, siyah bant için olumlu yanıt aldı.
Öte yandan maçtan önce İzlanda Milli Takım Kaptanı Aron Gunnarsson, Avrupa Şampiyonası'ndaki desteklerinden dolayı taraftarlara plaket verecek.
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