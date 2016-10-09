Özlemez misin Milli Takımı!

Arda Turan, dün gece bir TV programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Arda, "Memleket sevdalısıyım. Taha altın madalyayı alırken gözlerim doldu. Milli Takıma alınmamam hocamızın tercihi. Böyle şeyler gelir, geçer, gider. Kalıcı olan Milli Takım'dır. İnsan özlemez mi! Özlemez misin Milli formayı! Bazen malzeme odasına giriyorum, 10 numaralı milli formaya bakarak 'Hey yavrum be' diyorum kendi kendime" dedi.



PARAYLA İŞİM OLMAZ

Barcelonalı yıldız oyuncu, "Diyorlar ki Arda Turan maçta trip atıyor. Hadi oradan ya... Prim, mirim konu falan değil! Sadece bu kadarını söyleyeyim. Benim parayla pulla ne işim var. Ben senede kaç para kazanıyorum! Şehit ailelerine verin diyorlar. Biri öyle dedi, ben de dedim ki siz bana borçlu çıkarsınız... Beni kim paracı, primci yaptıysa ona 'Hesap soracağım' dedim. Türk halkı için konuşmadım" ifadelerini kullandı.