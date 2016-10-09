Özlemez misin Milli Takımı!

Arda Turan, dün gece bir TV programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Arda, "Memleketsevdalısıyım. Taha altın madalyayı alırken gözlerim doldu. Milli Takıma alınmamam hocamızın tercihi. Böyle şeyler gelir, geçer, gider. Kalıcı olan Milli Takım'dır. İnsan özlemez mi! Özlemez misin Milli formayı! Bazen malzeme odasına giriyorum, 10 numaralı milli formaya bakarak 'Hey yavrum be' diyorum kendi kendime" dedi.
PARAYLA İŞİM OLMAZ
Barcelonalı yıldız oyuncu, "Diyorlar ki ArdaTuran maçta trip atıyor. Hadi oradan ya...Prim, mirim konu falan değil! Sadece bu kadarınısöyleyeyim. Benim parayla pullane işim var. Ben senede kaç para kazanıyorum!Şehit ailelerine verin diyorlar. Biri öylededi, ben de dedim ki siz bana borçlu çıkarsınız...Beni kim paracı,primci yaptıysa ona'Hesap soracağım'dedim. Türkhalkı için konuşmadım"ifadelerinikullandı.
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