Mehmet Topal stopere

Ay- Yıldızlı takımda İzlanda maçında takımda minik bir revizyon yapılacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hakan Balta'nın yerine stoperde Mehmet Topal'a şans tanıyacak.



VOLKAN ŞEN İLK 11'DE

Mehmet Topal stoper mevkiine çekileceği için ondan boşalan yere Tolga Ciğerci kaydırılacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ayrıca Enes Ünal'ı İzlanda karşısında kulübeye çekecek. Bu oyuncunun yerine Volkan Şen bugünkü karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.