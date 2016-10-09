Mehmet Topal stopere

Ay- Yıldızlı takımda İzlanda maçında takımda minik bir revizyon yapılacak. Türkiye Futbol Direktörü FatihTerim sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hakan Balta'nın yerine stoperde Mehmet Topal'a şans tanıyacak.
VOLKAN ŞEN İLK 11'DE Mehmet Topal stoper mevkiine çekileceği için ondan boşalan yere TolgaCiğerci kaydırılacak. Türkiye FutbolDirektörü Fatih Terim ayrıca Enes Ünal'ı İzlanda karşısında kulübeye çekecek. Bu oyuncunun yerine Volkan Şen bugünkü karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.