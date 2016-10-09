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stopere

Terim İzlanda karşısında Hakan Balta’nın yerine M.Topal’ı stopere kaydıracak. Volkan Şen ilk 11’de forma giyecek.

Mehmet Topal stopere
Ay- Yıldızlı takımda İzlanda maçında takımda minik bir revizyon yapılacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Hakan Balta'nın yerine stoperde Mehmet Topal'a şans tanıyacak.

VOLKAN ŞEN İLK 11'DE
Mehmet Topal stoper mevkiine çekileceği için ondan boşalan yere Tolga Ciğerci kaydırılacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ayrıca Enes Ünalİzlanda karşısında kulübeye çekecek. Bu oyuncunun yerine Volkan Şen bugünkü karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
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